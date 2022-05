Raquel ROUIF

Diplomée de l'Université Paris-Dauphine, je suis à la recherche de nouvelles opportunités. Je viens de conclure un master 2 en Management of New Communication Technologies and Tourism (avec une spécialisation dans le luxe) à l'Université Paris-Dauphine. Ce master étant en apprentissage, j'ai integré pendant un an l'équipe de marketing de SFR Business Team, en tant que chef de marché de l'offre SFR Business Audioweb.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'office manager.

Recém formada no mestrado de Administração de Novas Tecnologias, Comunicação e Turismo (com especialização extra na Indústria do Luxo) da Universidade Paris-Dauphine e após ter trabalhado por um ano no departamento de marketing da empresa francesa SFR Business Team como apprentie chefe de marché, começo minhas buscas por uma oportunidade em marketing, comunicação, entre outros.



Mes compétences :

Community Management

Web

NTIC

Word

Power Point

Webmarketing

IPhone

Mobile

Management