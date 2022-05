Rasamoelson DOMOINA PRISCA

CEO, Société Tatsimo, société créée pour promouvoir l'entrepreneuriat

Formatrice principale, Union Chrétienne des Jeunes Gens Fort Dauphin Aout 2014 – Déc. 2015 :

- Mise en place de Fiches d’intention pédagogique pour des jeunes vulnérables, en matière de Start up en Entreprise et compétences de vie

- Formation de 1400 personnes en Entrepreneuriat et Epargne et Crédit

- Conseils et orientation en création d’entreprise



Journaliste free lance (Midi Madagasikara, LOI)



Mes compétences :

Journalism

Communication

Relations publiques

Média

Commerce

Commere

Agroalimentaires