Rashdine SHAHJAHAN

Jeune diplômé de la promotion 2013 du Master 2 MIAGE ISIDIS (Ingénierie des Systèmes d'Informations Distribués). Je travaille dans le secteur bancaire depuis septembre 2010.



J'ai pu, durant les 3 dernières années acquérir des compétences indispensables à la maîtrise d'oeuvre :

-Analyse des besoins utilisateurs à partir d'un cahier des charges, dialogue avec la maîtrise d'ouvrage.

-Conception et modélisation des applications.

-Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.

-Développement, tests unitaires et intégration continue.

-Livraison en recette et suivi en production.



A l'issue de mon alternance j'ai décidé de continuer dans le secteur bancaire via une opportunité de carrière à la Société Générale.



Mes compétences :

Cobol/CICS/DB2

CORBA

Struts

JAVA / J2EE

COBOL

SQL

ADA

PhpMyAdmin

MAC OS X

Apache

JavaScript

J2EE

C

PHP

Methode Agile