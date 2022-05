Raskopf JOEL

Je suis référent technique et mon rôle consiste à m’assurer que le travail des équipes et des fournisseurs soient bien exécutés pour le compte des clients des Groupes.



Ayant de bonnes connaissances en immobilier et une très bonne connaissance en climatisation,chauffage et en électricité . Je me charge plus particulièrement de traiter les devis, les dossiers maintenance et travaux et de suivre les affaires.



Ayant le sens du contact, je suis en mesure d’analyser les besoins de la clientèle pour ensuite argumenter, convaincre.



Le plus important poste que j'ai occupé depuis ce jour est responsable du patrimoine Paris Sud où j'effectuai des contrôles des travaux, de maintenance et aussi la mise en place des contrôles réglementaires sur des ERP, IGH, ERT.

Mes formations et compétences m'ont ainsi permis de diriger des équipes allant jusqu'à 90 personnes avec des budgets à plus 35 millions d'euros en travaux et 2.5 millions d'€ en maintenance.



Mes formations et diplômes m'ont permis de gérer différentes structures dans différents domaines que ce soit dans le public que le privé, avec des budgets importants dans le but de toujours être réactif envers le client et de le satisfaire, et aussi de toujours évoluer dans les domaines des technologies pour répondre aux problèmes de demain afin de pallier ceux d'aujourd'hui.



je suis à la recherche d'opportunités professionnelles



Mes compétences :

budgets,management des personnes

SAP, GMAO

Recrutement

Sanctions disciplinaires des salariés

Planification chantier

Innovation

Rigueur

Management

Management commercial

Fareco gallery

SCOLA

la maintenance

entretien maintenance

Shopping Centres

Portfolio Administration

Bug Tracking System