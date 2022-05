Rasolondrazao JEAN JACQUES

Ancien militaire, sorti de l'école navale de Brest pendant plus de trente années, je me suis reconverti dans la marine de commerce en entrant d'abord chez CMA-CGM comme directeur de l'agence de Toamasina puis chez RIOTINTO / Port d'Ehoala comme chef de la capitainerie où j'ai cumulé les fonctions de pilote de port , de responsable de la surêté et de la sécurité (PFSO), et de responsable HSSE, avec l'administration du personnel marin (équipages de deux remorqueurs / pousseurs et personnel du port control center PCC)

De ma carrière de militaire (classes préparatoires aux grandes écoles françaises jusqu'à ma dernière affectation à l'état-major de la marine malagasy) me viennent les diplômes et brevets suivants : ingénieur de l'école navale de Brest , ingénieur eléctronicien de l' ENSTA de Paris, brevet de parachutiste de l' ETAP de Pau , brevet de l'école superieure de guerre navale de Paris

Mes formations comme HSSE et PFSO citée ci dessus , ont été faites en Afrique du sud, en Australie et en Angleterre à la charge de Riotinto/QMM;

Depuis le mois de juillet 2013 je represente l'autorité maritime malagasy sur les navires étrangers faisant des acquisitions sismiques et/ou bathymetriques dans les eaux sous juridiction malagasy, observant et contrôlant la bonne application des normes de sureté et de sécurité maritime, ainsi que la protection de l'environnement marin par tous ces opérateurs : embarquement sur le navire GOE ARCTIC en juillet 2013 (sismique 2D zone Cap sainte marie); embarquement sur le 7-SEAS en mars 2015 (bahty sur le bloc Ambilobe); embarquement sur le GEO CELTIC en mai 2015 (sismique 3D sur le bloc Ambilobe); embarquement sur le WG MAGELLAN en juillet 2015 (sismique 3D sur le bloc GRAND PRIX)