Rasselet MARION

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

-Concevoir de nouveaux produits par la mise au point de nouvelles formules.

-Préparer des échantillons par pesée de matières premières.

-Manipuler en respectant les précautions de sécurité des produits utilisés.

-Mesurer les propriétés physico-chimiques des échantillons et vérifier leur conformité avec le cahier des charges.

-Faire des tests de vieillissement pour s’assurer de la stabilité du produit dans le temps.

-Substituer une matière première dangereuse d’une formule et la remplacer par un autre composant non dangereux ou le cas échéant moins dangereux.

-Améliorer les produits existants : optimiser les processus industriels et/ou le conditionnement.

-Réaliser des économies en diminuant le coût des formules des produits existants.

-Echanger et recevoir des fournisseurs de matières premières.

-Rédiger et synthétiser les résultats des essais.



PRODUCTION

-Tester une nouvelle formule en production : piloter l’essai industriel en transmettant les consignes au fabricant.

-Vérifier que le produit est conforme à celui formulé au laboratoire en mesurant ses propriétés physico-chimiques.



QUALITE

-Prélever et contrôler des matières premières pour vérifier leur conformité.

-Mesurer les propriétés physico-chimiques des produits fabriqués pour voir si le produit et non conforme.

-Commander si besoin l’ajustement du produit.

-S’assurer de la stabilité du produit dans le temps (test de vieillissement accéléré et conservation du produit).









Mes compétences :

Contrôle qualité

Chimie

Développement produit

Informatique