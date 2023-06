Raveleau TONY

Ayant occupé un poste d'ingénieur sûreté de fonctionnement sur des équipements de vol spatiaux durant 7 ans dans les secteurs défense & spatial, j'ai en suite occupé un poste d'ingénieur maintenance dans le secteur Oil & Gas dans le but de parfaire mon profil sur les défaillances opérationnelles et actions curatives. Aujourd'hui, depuis 4 ans, je suis responsable des activités RAMS et pilote sur l'obsolescence des produits développés par GACI Technologies.



Attiré par les activités technologiques de pointe, j'aime la transversalité de mon métier. Je souhaite développer des activités à responsabilités techniques connexes à la sûreté de fonctionnement telles que tels que l'ingénierie système, la caractérisation des contraintes, les essais.



Mes compétences :

Méthodologies des modes de panne, physique des défaillances, APR, AMDEC, FHA, ZSA, calcul de fiabilité, FIDES, MIL, NPRD, BDFM, redondances, vieillissement, krigeage, Monté Carlo, électronique, mécanique, gestion de projet