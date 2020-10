Rayane BENHMIDANE

Je suis un ingénieur passionné d'informatique depuis jeune et j'ai toujours envisagé de faire carrière dans ce domaine.



Après un D.U.T Informatique que j'ai obtenu du premier coup, j'ai suivi une année de Licence Professionnelle en apprentissage pour me laisser le temps de réfléchir à la suite de mon orientation sans perdre une année. Par la suite, j'ai opté pour l'acquisition d'un diplôme d'Ingénieur en informatique et réseaux que j'ai obtenu à l'école Sup-Galilée suite à 3 années de cours avec une application de mon savoir en alternance dans l'entreprise Availpro.



En cours de projets personnels dans les domaines de l'électronique (qui m'intéresse à titre personnel) et de l'informatique, je suis professionnellement dans l'attente d'une opportunité qui me correspondra parfaitement, me permettant à la fois d'évoluer techniquement et de m'épanouir sur les autres aspects. Je suis constamment à la recherche d'une montée en compétence en informatique, mon objectif ultime étant d'approcher un niveau de maîtrise de tous les sous-domaines de l'informatique.



Mes compétences :

Java

C#

HTML/CSS

Scrapping

MySQL

MVC

C

Gerrit

Langage assembleur

Web scraping

Queue Messaging (MSMQ)

Enterprise Service Bus

Graphite

QA

Bash

Teamcity

GNU/Linux

Docker

LINQ

PHP

JQuery

Kibana

Git

ASP.NET

Microsoft Azure

Elasticsearch

Sockets

SQL

Mercurial

Jenkins