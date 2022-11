Raymond BENOIST

Ex dirigeant de PME puis de grand groupe industriel, formé en tant que MÉDIATEUR DE CONFLITS SOCIAUX (CNAM de Paris) et Master Coach (ICI de Genève).



J'ai une expérience confirmée de règlement de conflits sociaux

- inter personnels (Voisins, Vendeur/Acheteur, Collègues),

- inter groupe sociaux (Direction/Personnel), et

- inter entreprises (Client/Fournisseur ou intra groupe).



Je suis aujourd'hui bénévole CONCILIATEUR de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d'Orléans et Président de l'Association des Conciliateurs de Justice de la Cour d'Appel d'Orléans (Départements Loiret, Loir et Cher et Indre et Loire).

Je recherche des personnes intéressées par cette activité.

(conciliateurs.fr et service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736. N'hésitez pas à me contacter)