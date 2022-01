Raynald CHAMERET

Direction Industrielle / Générale

• Direction d’usine de production agro-alimentaire, en particulier les boissons (fermentées ou non).

• Coordination industrielle multisites.

• Gestion budgétaire : prévisions annuelles, contrôle, bilan.

• Gestion des investissements : plan annuel, négociation et suivi - plan directeur - pour bâtiments, process ou machines.

• Gestion d’un portefeuille d’achat de 4 millions d’euros : appel d’offre, négociation, gestion de marchés annuels.

• Gestion de portefeuille commercial.

• Mise en place d’un système de traitement des problématiques techniques par plan d’action et initiation d’une demarche LEAN.

• Restructuration d’un atelier d’embouteillage de 10.000.000 cols.

• Maître d’ouvrage dans la construction d’une cuverie réfrigérée de 60.000 hl.

• Constitution de dossiers d’autorisation d’exploiter avec la Dreal ou de suivi régulier des rejets avec l’Agence de Bassin.

• Gestion de transfert d'usine.

• gestion de transitions industrielles ou changement d'actionnaires avec déploiement de nouvelles politiques industrielles.



Production

• Animation d’un groupe de travail multisites (9 usines – 12 personnes) sur la qualification du process de pressurage, de clarification et de fermentation du cidre.

• Responsable d’exploitation industrielle avec supervision de la fabrication, du process fermentaire et de l’embouteillage.

• Amélioration des conditions d’hygiène alimentaire en produits laitiers fermentés et en plats cuisinés.

• Management d’équipes de production, qualité et maintenance.



Maintenance

• Gestion d’un service de 4 personnes pendant 2 ans.

• Pilotage de la mise en place d’une GMAO.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Gestion de production

Qualité

Agroalimentaire

Direction technique

Achats

Production