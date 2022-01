Rebecca DERUELLE (DERUELLE)

Diplômée en Master 2 en Information et Communication à l’UFR Ingémédia de Toulon dans lequel j’ai développé un fort esprit d’initiative et une réelle polyvalence.



Je peux opérer en tant que chef de projet, en intervenant sur des projets alliant print et digital (identité globale, interface, packaging, signalétique, …) mais également en tant que chargée de communication et en graphiste.



Créative, rigoureuse et à l’écoute, je dispose des compétences permettant une vraie réactivité pour le développement de vos projets.



Passionnée par mon métier, je suis à vos cotés pour toute réalisation : web, multimédia et print.



N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Graphisme

Gestion de projet web

Communication visuelle

Communication

Adobe Dreamweaver

Rédaction web

CSS 3

HTML 5

Keynote

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Stratégie de communication

Adobe Illustrator

Référencement naturel

Intégration

Web design

Communication externe

Communication événementielle

Ux design