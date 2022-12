Réda BAB-HAMED

Spécialiste IBMi (iSeries - AS400).

Après une formation d'Analyste Programmeur sur IBM S/36 en 1987, j'ai découvert l'AS/400 que je n'ai jamais abandonné depuis. Au fil des années, j'ai évolué sur les différents métiers : Analyste Programmeur, Support technique, Chef de Projet technique, Architecte Logiciel, Administrateur Base de Données & Système, etc...

Indépendant de 1992 à 2006, au service des PME/PMI et Grands Comptes, je suis revenu en France après 6 ans au Mexique. Après 3 ans comme salarié au sein du groupe DIA% France, j'ai créé ma structure personnelle RHYO IT Services, spécialisée dans les services de l'univers iSeries.

La carrière se bonifiera en s'orientant vers la formation.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Analyse technique

Développement

Gestion de projet technique

Support technique

Base de données

RPG / Full Free / SQL / COBOL RDI / ARCAD, etc...