Anne-Marie BAB-HAMED

Bonjour,



Merci de prendre le temps de vous attarder sur mon profil.



Des marchés financiers.......aux ressources humaines.



A l'issue de mon baccalauréat, j'ai découvert l'univers des marchés financiers, domaine dans lequel je me suis épanouie tant professionnellement qu'humainement. Ainsi ai-je évolué pendant une trentaine d'années, au sein de banques et d'entreprises d'investissement, sur des fonctions de négociateur de marché puis de responsable de clientèle auprès d'investisseurs institutionnels.



Mes années passées sur le terrain à écouter, conseiller et guider la clientèle sur leurs orientations en matière d'investissement m'ont confortée dans mon dessein de mettre ces compétences au service des Ressources Humaines. C'est tout naturellement que j'ai validé ce choix par l'obtention de deux diplômes universitaires en RH.



Aujourd'hui, je souhaite continuer de m'impliquer dans l'accompagnement des mutations économiques et accompagner les salariés dans la valorisation de leurs compétences, la construction de leur parcours professionnel et la réussite d'une reconversion professionnelle pérenne. J'ai également développé une compétence dans la mise en place d'une politique Seniors et la gestion des secondes parties de carrière -bilans professionnels, mise en oeuvre d'une démarche de tutorat ou de VAE.







Mes compétences :

Accompagnement

Assurance

Banque

Bilans de carrière

Bilans professionnels

Gestion de carrière

GPEC

intermédiation

Outplacement

Politique

Professionnels

Recrutement

Tutorat

VAE