Regina PROTASIUK

Passionnée par le web et les nouvelles technologies depuis 1995, c'est naturellement que je me suis tournée vers les les métiers du Web.

Actuellement, j'exerce mes activités sous le statut du portage salarial.

Je conçois des sites internet complet selon vos besoins. J'effectue également des photomontages et des formations pour enfants et adultes sur différents logiciels. J'apporte une aide informatique pour redonner un souffle printanier à votre ordinateur !

Autodidacte, je me suis formée en suivant de nombreux séminaires et suivi une formation de webmaster à distance en 2004.

Le 7 Septembre 2009, j'ai obtenu le prix spécial du Jury au concours PSDMAG "Créer une image de couverture".

En 2014, j'ai obtenu la licence Certificat n° 284571611 (PHP-MySQL) et la licence Certificat n° 423573611 (HTML5-CSS3) et je continue à me former car le monde du web est en perpétuel mouvement.



Mes compétences :

XHTML

PHP 5

Maintenance informatique

MySQL

ActionScript 3

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

CSS 3

HTML 5

CSS 2

Rédaction web