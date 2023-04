Traduction de documents marketing et techniques, contrats, communiqués de presse, localisation de sites web.

Mise en page et relecture de documents.

Création de glossaires et de mémoires de traduction.



Mes compétences :

Traductions avec SDLx Trados, Wordfast

Logiciels: Word, Excel, Access, Power Point, PageM

Traductions de langlais, du norvégien et du chinois mandarin vers le français