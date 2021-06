Regine BROCHIER

Psychologue de formation, spécialisée dans le coaching de vie et l'expression vocale.

Mes qualités professionnelles d'écoute et de présence attentive et pertinente, offrent à mes clients un espace privilégié d'intimité avec eux-même pour prendre du recul, faire des prises de conscience et aller vers leurs objectifs ...

Cet accompagnement agit comme un catalyseur qui permet d'ouvrir plus grand la porte du champ/chant des possibles ...

Mes talents :esprit de pénétration, finesse, intelligence émotionnelle, intuition et respect de l'écologie des êtres ...



Mes autres domaines d'exploration :

Chant improvisé

Energétique