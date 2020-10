Régine LUCAS

CRÉATRICE DE SOLUTIONS WEB & PRINT — VOTRE SOLUTION "BIO-ÉTHIQUE"



AFIN DE VALORISER le caractère unique de votre expertise

OPTEZ pour une communication adaptée

AFFIRMEZ l’existence de votre activité aux yeux de tous en conscience et dans le respect

FAITES APPEL à une prestataire engagée

Spécialisée en création de sites internet et de supports de communication (logo, dépliant, flyer, affiche,…), je privilégie la qualité relationnelle en mettant ma passion et mes compétences au service de la personne, des entreprises, des indépendants, des associations.



/ CRÉATION DE SITES INTERNET SUR MESURE —

Conception de sites de qualité professionnelle accessibles sur tous les supports (écran, tablette, téléphone). Un site adapté à vos besoins et votre vision, attractif et accessible, et modifiable en toute autonomie.

/ REFONTE & RELOOKING DE SITES —

Pour les sites web dépassés

/ CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION : logo, dépliant, flyer, affiche, … —

Conception de supports papier professionnels, également adaptés à vos besoins et votre vision.

/ UN SUIVI PERSONNALISÉ —

Accompagnement, dès l’amont du projet, & support : une gestion de projet humaine et un service de qualité pour plus de sérénité.

Écoute, recherche, conseil, accompagnement, échange, formation.



Je respecte des valeurs fortes dans le respect de l’humain et du vivant pour concevoir et développer mon activité. C'est avec cette approche que je vous propose mes services. Je me positionne dans une logique qualitative et honnête, respectueuse de mes clients et de moi-même. Je travaille en cohérence avec la construction d’un monde différent, plus solidaire, intègre et humain.



Créer des supports de communication est un vrai métier qui demande du temps et des compétences en informatique, en graphisme et en communication.



Un ++++ :

— Paris, Tokyo, Hong Kong, New York, un parcours professionnel et personnel à l’étranger, source d’inspiration.



Mes compétences :

Print

Design d'espace

Création de site web

Design graphique

Gestion de projet

Créativité

Conseil en communication