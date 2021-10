Régis CHARREAU

J'apporte mon savoir-faire dans la gestion administrative et commerciale, le support informatique, et aujourd'hui dans la relation clientèle en particulier.



J'ai pris mes premières expériences dans une entreprise familiale où je puis mettre en pratique mes différentes compétences.



Je me plais particulièrement dans des missions commerciales qui me permettent d'être récompensé à hauteur de mon investissement.



Enthousiaste, rigoureux et organisé, j'apporte un soin tout particulier au respect de mes engagements.



Mes compétences :

Animation commerciale

Prospection commerciale

Maintenance informatique

Eau et assainissement