Régis DEBAUGE

J'accompagne les entreprises d'assurance dans l'optimisation de leurs chaînes de valeur par le pilotage et la MOA de projets informatiques. Ma double expérience, chez un courtier d'assurance et en cabinet de conseil me permet d'avoir une vision à la fois métier et conseil que je souhaite mettre à profit pour piloter vos projets.



Pilotage de projets

- Etude d'opportunité et cadrage projet (audit, expression des besoins, note de cadrage, )

- Management d'équipes projet pluridisciplinaires (MOA, MOE, Métiers, )

- Animation COPIL/COPRO

- Pilotage du projet (budget, planning, risques, )

- Reporting du projet (tableau de bord, remontée d'alertes, )



MOA

- Conception des solutions (spécifications fonctionnelles, )

- Recette Métier (stratégie, réalisation, pilotage, )

- Suivi du déploiement

- Conduite du changement (formation, communication, )



Organisation et processus

- Cartographie des processus (méthode Métaplan, Visio, )

- Optimisation des organisations et des processus

- Conception d'organisations cibles (dimensionnement, fiches de fonction, profils, )



Mes compétences :

- SEPA

- Conseil

- Assurance

- MOA

- Organisation

- PMO

- Pilotage de projet

- Gestion de projet

- Optimisation des process