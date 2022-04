Claire DEBAUGE

De formation commerciale, je suis aujourd'hui responsable de la coordination des actions du cabinet Axe et Cible sur Bordeaux, cabinet d'insertion professionnelle.

Présidente d'un club de tennis dans la région bordelaise, je suis attirée par toutes les activités sportives. J'aime mettre en place des projets que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle.

Aujourd'hui je suis prête à me lancer dans de nouvelles aventures professionnelles et à proposer mes services à une société.



Mes compétences au sein de mon poste actuel :

• Accueillir, informer, analyser les attentes et susciter l’adhésion des cprescripteurs

• Evaluer les freins au retour à l’emploi et actionner les leviers à mettre en œuvre

• Formulation et contractualisation d’une stratégie d’orientation, d’insertion et de mobilité professionnelle

• Animation d’ateliers de recherche d’emploi, de connaissance de soi et du marché de l’emploi

• Dynamisation et proposition d’offres d’emploi

• Evaluation compétences et capacités des candidats au poste de travail avec les tuteurs de stage

• Suivi de la progression des actions et mise en œuvre des solutions dans le respect des cahiers des charges

* Formation des formateurs

* Animation du réseau partenarial

* Suivi administratif, rédaction de bilans et reporting

* Encadrement opérationnel des équipes de consultants

* Responsable du contrôle qualité

* Coordination et suivi des flux



Atouts :

Dynamique, grande capacité d'adaptation, réactive, attirée par le challenge, capacité à rebondir après les échecs.



Mes compétences :

Responsable méthodologique

Sport

Coaching

Accompagnement

commercial