Régis DESCAMPS

Au sein du Groupe Kingfisher depuis 16 ans, je définis et pilote conjointement avec les dirigeants à partir de 2010 les programmes de transformation IT de Castorama France (2010-2016), des bureaux de Sourcing du Groupe (2014-2015), de l'Offre, du Sourcing et de la Supply Chain (2015-2019) dans le contexte international de centralisation de ces fonctions, et enfin plus récemment Brico Depot Romanie (2020-2021), puis de l'ensemble des fonctions Groupe depuis 2021.

Cette activité est couplée depuis début 2015 au management de l'équipe IT Asie.



Précédemment, j'ai eu en charge pour lEurope Continentale (Brico Depot, Castorama, ...) le « Project Management Office», après avoir piloté pendant 3 ans les projets, la maintenance et le support du domaine Business Intelligence.



Avant de rejoindre Kingfisher, mon parcours est marqué par la mise en place dun ERP pour lenseigne "Tape à lœil" en tant que Responsable des Etudes Informatiques.

Plusieurs missions en tant quIngénieur détudes, Consultant, puis Chef de projets suivies dune expérience de Manager Opérationnel pour une société de conseil mavaient permis daccéder en 2000 à mes premières fonctions de pilotage et de gestion financière d'équipe.



Cest aujourdhui de manière transverse IT et Business que je veille à l'adéquation des projets et services mis en œuvre aux besoins des enseignes du Groupe par la construction et la mise en œuvre des plans de transformation.



Mes compétences :

Retail

Business Intelligence

International

Service Management

Optimisation des coûts

Direction de programme informatique

Gouvernance des SI

Stratégie

Project Management Office