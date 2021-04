Régis LE CLAIRE

Fort dune expérience de plus de 15 ans en agence de communication en qualité de Directeur Artistique, puis responsable de studio, jai pu développer et affirmer mes compétences dans divers domaines de création.

De l'identité visuelle d'une marque à sa communication multisupport.



Pour approfondir mon parcours, je me suis orienté sur l'aspect plus technique du métier, à savoir, limpression avec un réel intérêt pour le numérique grand et très grand format.

Un monde passionnant et enrichissant qui propose chaque jour, de nouveaux défis.



Aujourdhui, mon expérience et ma polyvalence me permettent de donner une réponse globale à toutes les étapes dun projet : Du brief à la fabrication et ce, quelque soit le domaine dapplication imprimé.



- Domaines d'intervention:

Evénementiel, stand, vitrine, enseigne, panneau, toile châssis, covering, signalétique intérieure et extérieure, charte graphique, logotype, prospectus/magazine, PLV, promotion, affiche, leaflet, merchandising, design produit...



- Références:

Marques Avenue, Quai des marques, Aeroville, BHV, Cogedim, L'Oréal, Synthélabo, lutsine, Gemey, Vichy, Roger&Gallet, Garacia, Bayer, Cora, Rire&chansons, Orange, Iveco, Cuir Center, Akzonobel, Pernod Ricard, Ferrari, Immobilier, Saint Gobain, groupement de pharmaciens...



- Domaines d'application:

Communication grande distribution, mdd, beauté, santé, pharmacie, corporate, publique, privée, grands comptes...



Mes compétences :

Graphisme

Direction artistique

Gestion de projet

Management

Arts graphiques

Assurance qualité

Production

Amélioration continue

Qualité

Communication

Design produit

Recherche et développement