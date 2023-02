Régis PIERRE

Diplômé d'un Master en "Management Général des Organisations" avec une spécialité en "Gestion et Management Stratégique ICG", j'ai occupé depuis 1988 différents postes : chef comptable, contrôleur de Gestion, directeur administratif et financier dans diverses industries ainsi que dans les prestations médico-techniques.



Operational Business Partner

Société de conseils et de services résolument tournée vers les TPE , PME-PMI et associations, afin de leur proposer un accompagnement stratégique et opérationnel.

Implantée dans les Vosges, mais présent sur tout le quart Nord-est, nous accompagnons les entreprises, les associations et les organismes publics dans la structuration de leurs actions stratégiques et de développement économique ainsi que leur déploiement opérationnel.



Mes compétences :

Accompagnement

PME

PMI

Prospective