Regis PLESSY

Régis PLESSY

Exécutive coach, consultant et enseignant



Domaines d’intervention:

Une vraie passion pour l’accompagnement des professionnels en entreprise.

Formation et coaching en management des hommes et des équipes (conduite d'entretiens et de réunions, management de situations conflictuelles, médiation…)

Conseil et formation en développement RH ( dispositif de formation, recrutement, appréciation de la performance, Mobilité et gestion de parcours …)



Expérience:

Dirigeant du Cabinet Réciproq' depuis 2003

Responsable Ressources Humaines dans des secteurs d’activités diversifiés, dont 12 ans au sein du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Coaching

Accompagnement

Conseil

Formation