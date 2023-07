Régis TOURAILLE

Après avoir commencé ma carrière dans les espaces verts chez Duc et Préneuf en tant que responsable du bureau d'études, l'entreprise Regil TP m'a approchée afin de répondre à l'accroissement de leur activité et en me proposant de prendre en charge la gestion, et le chiffrage des appels d'offres tout en ayant un pied sur le terrain.



Au coeur de la dynamique de l'entreprise, j'ai eu l'opportunité de travailler en collaboration avec les différents services de la société, que ce soit au niveau administratif (direction , comptabilité), commercial (économiste,clients, fournisseurs), technique ou terrain. J'ai eu le plaisir de travailler avec des personnes variées aussi bien au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur(Architectes, bureaux d'études, fournisseurs, maîtres d'oeuvres, maîtres d'ouvrages, ainsi que d'autres corps d'états que ce soit sur les chantiers ou pour des affaires en entreprise générale, sous-traitants...).



Hier afin d'enrichir mon parcours professionnel, je suis rentré dans l'entreprise Blondet à Chambéry (Groupe HTP) au poste de conducteur de travaux. J'ai ainsi eu l'occasion de gérer le chantier sur le terrain en encadrant des équipes et en gérant un budget.



J'ai ensuite intégré la société Rolland Sprinklers au poste de responsable commercial. Après avoir vu les études et le terrain, j'ai découvert la partie commerciale. J'ai visité des clients (revendeurs, grossistes, bureau d'études et autres prescripteurs) en France et à l'étranger. J'ai aussi assuré la partie marketing et la promotion de la marque dans les salons à l'International.



Aujourd'hui, j'ai franchi le pas de la PME pour integrer de grands groupes comme Minimax Viking Supply Net puis Tyco BSPD / Johnson Control.



Mes compétences :

Bureau d'études

Canalisation

Commercial

Conducteur de travaux

Démolition

espaces verts

Irrigation

Maçonnerie

Marketing

Terrassement

travaux publics

VRD