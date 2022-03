Rehana GOULAMHOUSSEN

Après plusieurs années d'expérience en veille et un double cursus en chimie et Bio-Ingénierie, je souhaite aujourd'hui m'investir dans de nouveaux projets en veille dans le domaine du biomédical ou de la cosmétologie.



Forte d'une première expérience en cosmétologie, j'ai travaillé dans l'équipe de recherche appliquée de l'Oréal afin d'obtenir une nouvelle formule de rouge à lèvres. En me basant sur les recherches bibliographiques, j'ai mis au point les différentes procédures expérimentales. J'ai créé une nouvelle association de composantes permettant d'optimiser les caractéristiques du rouge à lèvres : brillance, confort et tenue.



Actuellement, je travaille sur un projet de recherche concernant le phénomène de chloration chez Elengy. J'ai réalisé un tableau comparatif des solutions alternatives à la chloration. La solution choisie est le développement des biopolymères. Je travaille en équipe avec le centre de recherche CRIGEN et Polymaris pour la mise en place de cette solution chez Elengy.



Mes compétences :

Biologie

Chimie

Gestion de projet

Santé

Veille scientifique

Cosmétologie

Gestion de l'innovation