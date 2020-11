Reine CORCOS

Durant mes vingt années dans la restauration, j’ai toujours apprécié le relationnel et le travail en équipe, et ai souvent eu la possibilité de conseiller, voire de coacher différentes personnes notamment autour de valeurs comme l’accueil ou le sens du service.

Cela m’a donné envie d’aller encore plus loin et de m’orienter vers un métier me permettant d’allier mes compétences dans la restauration et mon envie de transmettre.

J'ai obtenu mon titre de formatrice professionnelle à l’AFPA de Paris, consolidant ainsi ma démarche de reconversion.

Me positionner comme formatrice dans la restauration et l’hôtellerie, mon domaine de prédilection, est un chemin qui me semble désormais aller de soi, tant pour l'animation de séances collectives que pour l'accompagnement des personnes. J’ai envie de mettre mon énergie, ma passion et mon savoir-faire au service de personnes qui souhaitent avancer et acquérir de nouvelles cordes à leur arc.

Je travaille actuellement à chez IDC Formation de Paris secteur tourisme.



Mes compétences :

20 ans d'expérience en Restauration

Préparer et animer des actions de formation

Accompagner des parcours individuels

Insertion prof. - milieu de handicap psychique

Restauration

Formation

Aisance relationelle