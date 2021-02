Rémi BEAUJEAN

Compétences Fonctionnelles



- Responsable tests qualité

- Mise en place de processus qualité basés sur les méthodes agiles, dans le domaine de l’édition de logiciels

- Elaboration de scenarii et automatisation des tests avec Selenium, pour un ERP développé en technologie web

- Organisation support client et aide utilisateur (éditeur de logiciel)

- Avant vente (éditeur de logiciel)

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Audit, Conseil, Aide à la décision, Formalisation des processus d’entreprise, Rédaction du Plan Assurance Qualité, Organisation de comités de pilotage, Rédaction de cahier des charges, Analyse Conceptuelle, Conception du plan de test et suivi de la Campagne de Recette Fonctionnelle

- Assistance à la maîtrise d'œuvre : Suivi de projet, Gestion de la documentation, Coordination fonctionnelle, Mise en œuvre et suivi du Plan Assurance Qualité, Rédaction des dossiers de Spécifications Fonctionnelles





Compétences Métiers



- Métiers de l’emballage carton (calcul de devis, gestion CRM, gestion de production, facturation, statistiques)

- Banques, organismes financiers (comptabilité, gestion, paie, RH, infocentre)

- Assurance Sociale et santé (cotisations, déclarations de revenus, enquêtes)

- Bâtiment / Travaux Publics (suivi des engagements, valorisation de la main d'œuvre chantier, facturation, paramétrage analytique, résultats d’exploitation, tableaux de bord)





Compétences techniques



SGBD et langages : MySql, Oracle (V6 & V7), SQL SERVER, ACCESS, DB2

Langages : HTML, PHP, C, C++, Visual Basic, LISP, COBOL, TSO, CICS, MS OFFICE

Méthodes : Agiles, UML, Merise

Système : WIN (95, 98, NT, 2000, XP), UNIX, MVS, LINUX

Outils : Selenium (tests automatiques d’applications web), EmaPack (ERP spécifique aux métiers de l’emballage carton), COINS (ERP spécifique aux métiers du BTP)

Langue : Anglais (lu, parlé technique), Italien (lu, un peu parlé)



Mes compétences :

HTML

MySQL

Selenium

Cahier des charges

Support

Test fonctionnel

AMOA

Mainframe IBM

C/C++

Algorithmie

Méthode agile