Bonjour,



Je m'appelle Fabienne MARTEL, j'ai 34 ans.



J'ai fait des études de Docteur en Chirurgie Dentaire que j'ai stoppées en 4ème année, car ce métier,trop manuel, ne correspondait ni à mon profil, ni à la carrière souhaitée (Médecin). Je me suis ensuite tournée vers le métier d'assistante car j'avais des expériences saisonnières en tant qu'Employée de Bureau et que je pouvais transférer des compétences telles que l'organisation, la rigueur ou la prise d'initiatives.



J'ai travaillé chez COMPASS GROUP FRANCE, SCES GENERAUX, en tant qu'assistante de 2000 à 2003 avec une spécialisation en gestion de flottes automobile et téléphonie mobile depuis 5 ans. Malheureusement en juillet dernier, mon poste a été supprimé pour raison budgétaire.



Aujourd'hui, j'ai décidé d'élargir mes compétences au domaine des ressources humaines et plus particulièrement de la gestion de paie.



Je suis actuellement une formation professionnelle de Gestionnaire de Paie à l'AFPA Marseille St Jérôme et souhaite intégrer une entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 12 mois à compter du 20 avril prochain.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Rigueur