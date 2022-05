Louis JOAQUIM

L'outil informatique est avant tout un moyen et non une fin. C'est un principe que j'applique dans ma vie professionnelle.



Les outils de gestion nous sont devenus indispensables au regard des gains de productivité qu'ils permettent et de la complexité sans cesse croissante qui est induite par les mesures de "simplification" des règles sociales.



Je me suis orienté naturellement dans le domaine fonctionnel de la paie. Outre le fait d'exiger d'importantes connaissances juridiques et une veille sociale de tous les instants, le maintient d'un système de paie permet répondre aux contraintes légales. Il permet aussi de maintenir un lien indispensable entre l'entreprise, ses salariés et dans une certaine mesure les autres acteurs du marché.



L'harmonisation des règles sociales des groupes nés du rapprochement d'activités hétérogènes conduit à optimiser les outils de gestion dont la paie, ainsi que des process et flux qui y sont associés.



Dans la pratique écoute réactivité et rigeur sont les essentiels qui me permettent de traduire avec dans les faits les mutations parfois longues à cadrer, mais dont la mise en application ne souffre pas d'approximations et doit bien souvant être visible dans des delais très courts.



Le bulletin de paie est un vecteur de communication avec les salariés très important.



De sa clarté et des explications qui l'accompagnent dépendent le lien de confiance qui peut s'établir entre une entité et ses salariés.



Mes compétences :

Anael

As400

EIP

Paie

SIRH