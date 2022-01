Rémi CARRE

Spécialiste des réseaux de distributions, franchises et intégrés.



Mes domaines de compétences sont :



La gestion des centres, le management d'équipes pluridisciplinaires - dialoguer, gérer et prendre les décisions qui s'imposent pour une bonne cohésion et synergie.

Identifier les acteurs et les compétences - Construire l'adhésion de chacun autour d'un projet - Développer l'intelligence individuelle et collective.



Le commerce - Négocier - Animer, recherche la rentabilité par des analyses précises produits et ventes.



La gestion administrative (organisation et rigueur) et les ressources humaines (Empathie et sens de l’écoute)



L’informatique - Auditer, comprendre les besoins et les traduire - Tester les développements et les valider - Former et conseiller les utilisateurs aux nouveaux produits



On dit de moi que je suis une personne entière, dynamique, disponible et sociable.



Écouter pour comprendre, analyser pour voir la pertinence, proposer pour performer sont des valeurs qui me sont reconnues en plus d’être un homme de confiance qui sait allier le travail en équipe et en autonomie sachant rassembler les hommes qui m’entourent.



Mes compétences :

Logiciel géo décisionnel K-Analyse + Mappoint

ERP automobile Cogéti

Gestion administrative

Commerce

Gestion de projet informatique

Formation

Word Excell PowerPoint outlook Photoshop