Je propose un programme d'entraînement cérébral et de lâcher prise (massages bien-être) pour les particuliers et les entreprises de Paris.



J'utilise des dappareils de hautes technologies et des techniques psychocorporelles pour développer vos capacités cognitives, favoriser la concentration et la confiance en soi, apprendre à se relaxer et gérer le stress et prévenir les risques de burn-out.

Je consulte à Paris (cabinet rue du Faubourg Poissonnière), à domicile ou sur votre lieu de travail en séance individuelle.



En ces temps tourmentés, mon approche innovante qui allie massages manuels et entraînement cérébral issu des neurosciences améliore durablement votre bien-être global.



Rémi COEUR-BIZOT

Neuropraticien & Conférencier, spécialiste en entraînement cérébral et en lâcher prise - Massothérapeute



Retrouvez mes spécialités sur le site internet:

https://www.neurofullness.fr