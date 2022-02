Rémi DESPIERRE

Ayant toujours effectué mes études et mes différents emplois dans le milieu technique comme le contrôle, la recherche de pannes et la maintenance des systèmes, à ce jour je suis à la RECHERCHE ACTIVE d'un poste lié au secteur mécanique ainsi qu'automobile. L'idéal pour moi serait un poste de metteur en main service véhicules neufs ou d'occasion.

Motivé, rigoureux dans mon travail, j'apprécie travailler minutieusement mais tout aussi efficacement et donner le meilleur de moi même.



Mes compétences :

Minutie et organisation

Ponctuelle et surtout très dynamique

Mécanique générale

B2I

Microsoft office

Conduite de nacelles et chariots telescopiques/fro