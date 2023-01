Rémi DUPONT-ROC

Passionné depuis mon plus jeune age par l'innovation et les nouvelles technologies dans leur ensemble, j'ai suivi une filière scientifique, puis complété ces acquis dans une école de Commerce (www.esc-toulouse.fr). Objectif: Une double compétence, synonyme de plus value.



Après un stage de fin d'étude chez Alcatel CIT, j'ai intégré une fonction commerciale au sein d'une SSII dans le domaine des solutions de progiciels.



En mars 2004, j'ai rejoint Spie Communications, acteur majeur sur le plan national dans les domaines des services et de l'intégration Telecom, Réseau, Informatique.



Après 3 années en qualité d'ingénieur commercial sur les comptes de la Savoie, la moitié de mon temps consacré à la prospection de nouveaux clients, j'ai été nommé en janvier 2008 ingénieur d'affaires sur les comptes liés au tourisme et montagne.



Depuis janvier 2009, ma mission s'est étendue à l'ensemble des 2 Savoie dans ce même domaine, en parallèle des comptes significatifs de mon périmètre d'origine.



En 2010, s'est ajouté l'ensemble des comptes de la santé, en me recentrant uniquement sur les principaux comptes liés au métier de la montagne.

Parallèlement, mes domaines de compétences se sont élargis à travers a gestion d'un compte de résultat et d'un EBIT individualisé, et les données de suivi associées (production / facturation / règlement...) pour atteindre celle des missions d'un responsable de compte.



En 2011, mon périmètre s'est élargi, à l'ensemble des comptes clés sur les 2 Savoie.



Depuis 2012, Spie Communications m'a confié une mission de développement sur les métiers stratégiques liés au flux vidéo, particulièrement la vidé-protection et la vidéosurveillance.

Je travaille ainsi sur des clients directs sur Rhône-Alpes, comme en support transverse avec les équipes commerciales des métiers traditionnels (Réseau/Télécom/Informatique).



Mes compétences :

Technophile

Microsoft Visio et Office

Commerce B2B