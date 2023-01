Rémi GUNSETT

Spécialité

----------

Dévelopement de Firmwares et d'applications embarquées (Linux, WinCE, Android, ...)

Microsoft Courseware Trainer dans les technologies Microsoft Embedded.



Résumé des Qualifications

-------------------------

• Dévelopement BSP/Driver pour Windows Embedded CE 5.0, 6.0 et Compact 7

• Leadership technique

• Technical point of contact with multiple customers

• Provide custom on-site training sessions to clients

• Provide technical support for various ARM platform BSPs

• Provide consulting for customers on Windows CE (5.0, 6.0 and Compact 7) technologies



Mes compétences :

Linux

Logiciel embarqué

Windows CE

Ingénieur

Android

Développeur logiciel embarqué

Formateur développement Windows Embedde