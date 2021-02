Rémi LEBLOND

Bonjour,



Je suis actuellement a la recherche d'un travail si possible en Sarthe mais aussi disponible dans d'autres départements si accès gare.



Ayant fait une formation technique dessinateur métreur de niveau bac et un BAC professionnel d'outilleur. Je cherche tous type d'emploi.



J'ai des connaissances en BTP et industrie, j'utilise les logiciels AutoCAD bon niveau et solidworks débutant je maitrise l'outil informatique packs offices.



Je suis ouvert pour toutes proposition professionnelle que ce soit intérim, CDD, CDI et au télétravail.



Je reste a votre disposition pour de plus amples questions





Mes compétences :

Autocad

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

SolidWorks