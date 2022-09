Rémi LINGUEGLIA

Diplômé d'un Master 2 en Sciences de l'Environnement Terrestre de l'Université Aix-Marseille, je suis spécialisé dans les questions environnementales et climatiques en relation avec les populations et les territoires.



Je suis capable de comprendre les enjeux de développement d’une structure vis-à-vis des questions environnementales et climatiques (analyse, démarche de développement), que ce soit au sein d'une entreprise ou bien d'une collectivité territoriale.



Cela implique des compétences polyvalentes intégrant les sciences et techniques, le droit national et international, le contexte économique, sans oublier l’humain.



Diplômé depuis peu, je suis actuellement volontaire d'un service civique afin de capitaliser de l'expérience et de me constituer un réseau de professionnels dans le domaine de l'environnement et du climat.



Mes compétences :

Qgis

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Apple MacOS