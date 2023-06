William NAIT MAZI

Passionné de plongée sous-marine et d'Elasmobranchii : + de 100 plongées



Je pilote des projets de data science et IA pour aider les entreprises à placer la durabilité au coeur de leurs stratégies.



Expérience : 8 ans en RSE/ESG, protection de l'environnement, en interne et chez des clients/partenaires.

Diplômes en sciences de l'environnement, RSE et océanographie.



J'ai aussi co-fondé CMCM Le média de la seconde main. Notre mission est de montrer, inspirer et informer pour faciliter le passage à une consommation raisonnable, au moins et au mieux dans la circularité.