Chef de projet IT, je suis naturellement social, curieux et organisé. Les environnements scientifiques et l'industrie 4.0 me passionnent.



Actuellement à l’écoute des opportunités d’emploi dans les nouvelles technologies, je cherche à m'épanouir sur un poste de Chef de Projet MOE ou AMOA me permettant de mettre en valeur à la fois mes capacités de Chef de Projet mais aussi mon savoir-faire en infrastructure informatique et CMDB.