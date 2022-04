Sylvain PROST

Consultant infrastructures avec 8 ans d'expériences, spécialisé sur les technologies Microsoft :



Environnement utilisateur et gestion des systèmes. De l’étude de besoins à la mise en œuvre en passant par le maquettage et le développement spécifique de solutions technique autour du Poste de Travail et de la supervision d’infrastructures Microsoft, mes compétences couvrent une grande partie de l’expertise autour de ces domaines d’Infrastructures Microsoft.



Mes compétences :

POSTE DE TRAVAIL

Powershell, VBS

Microsoft Windows Server

System Center Operations Manager 2012 R2

XenDesktop

VMware

MDT

Administration système

Microsoft Windows

Rédaction technique

Active Directory

Packaging