Rémi MARTINS

Diplômé d'un Master 2 Marketing & Communication option marketing digital, je suis un passionné de marketing online, de web et des nouvelles technologies



Entrepreneur dans l'âme, j'aime relever des défis. Spécialisé dans le digital, j'ai pu apprendre de nombreuses technique d'optimisation et d'acquisitions au cours de mes expériences personnelles et professionnelles.



Je suis le co-fondateur de Tweetbooster (concurrence de Twitter Ads) mais aussi de saviezvous.fr (qui génère plus de 4 millions de pages vues par mois).



J'aime le social média management, la gestion de projets, le growth hacking, la stratégie marketing et toutes sortes de geekeries !



Je suis sérieux et organisé dans mon travail mais je n'oublie pas de garder le sourire et accorde une grande importance à l'esprit d'équipe !



Pour plus d'informations : http://www.remi-martins.fr



Mes compétences :

Photoshop

AAA Logo

Réseaux sociaux

Google analytics

Microsoft Office

Hootsuite

Aisance relationelle

Twitter

Wordpress

Ads sociale

Power Editor