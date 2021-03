Rémi PAGOT

Responsable en conception et développement électronique pour équipements d'application électrostatique chez SAMES KREMLIN.

Cursus Électrotechnique depuis 1994



2012 - Aujourd'hui : Recherche Développement et Innovation pour équipements et systèmes d'applications électrostatiques de peinture liquide, poudre, huile, robotiques ou manuels

Conception et suivi de projets d'équipements électroniques et électrotechniques à partir de l'élaboration du cahier des charges (analyses fonctionnelles, AMDEC, Analyse de risques) au suivi de la vie produit (essais prototypes, béta-tests, industrialisation, premiers de série, assistance SAV et formation client ou interne), en passant par l'Innovation (études de briques technologiques, étude de brevets, veille technologique) ainsi que les études normatives des équipements : CE, Atmosphère Explosive (ATEX) gaz et poussières, Sécurité Fonctionnelle (SIL).



2000 - 2012 : Recherche Développement équipements électrotechniques et systèmes d'applications électrostatiques. Conception et essais d'équipements de peinture robotique/manuel et de filtrage électrostatique industriel de fumées (fortes et faibles puissances pour les particuliers)



1995 - 2000 : R&D systèmes électriques et électroniques embarqués dans l'Aéronautique. Conception suivi de projets, essais de système embarqués ECE/Zodiac pour Eurocopter



Mes compétences :

Application Electrostatique

Design industriel

Innovation

Responsable projets

Électronique de puissance

Conception 3D