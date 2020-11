Rémi RIBES

J'évolue dans le domaine du marketing digital depuis que j'ai réalisé mes études et c'est tout naturellement que mon premier emploi m'a amené à exercer dans cette activité. J'ai ensuite pu intervenir à différents postes, que ce soit chez l'annonceur ou en agence.



Au fur et à mesure de ma carrière, je me suis spécialisé en search marketing, ces techniques qui permettent de rendre visibles les sites web sur les moteurs de recherche. Le SEO, que l'on connait mieux en France sous l'appellation référencement naturel, est ainsi devenu mon coeur de métier.



En 2009 j'ai créé l'agence anglophone Atilom SEO, qui est basée à l'étranger. Puis, en 2016, j'ai fondé l'agence francophone Meri Digital qui est à 100% spécialisée dans le référencement naturel. Si cette dernière propose également des prestations de rédaction web ou gestion de l'e-réputation, c'est parce que ces services sont directement liés au SEO.



Agence SEO https://www.meridigital.com



Meri Digital propose donc des solutions en stratégie SEO, référencement local ou international, référencement e-commerce, netlinking et bien sûr un audit SEO qui a fait notre notoriété.



Sur le site vous pourrez en découvrir plus et prendre contact pour échanger sur votre projet.