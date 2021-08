Rémy DUPRAT

Agent de maîtrise diplômé d'une Licence Professionnelle en Ingénierie de la Conception et du Prototype, dessinateur projeteur avec une maîtrise de nombreux logiciels de conception 3D (Catia, SolidWorks, ProEngineer, Créo, AutoCAD) et de technique de conception (Surfacique).



Maîtrisant également beaucoup de connaissances techniques autour de l'ingénierie, résistance des matériaux, dimensionnement des structures mécaniques, normalisation ISO, rédaction de cahier des charges, etc.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Pro/ENGINEER

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Créo

CATIA