Remy MALLARD

Multi-compétences (mes clients me surnomment "l'homme couteau suisse"), je propose mes services :

- aux amoureux des techniques sonores : formations en audio pro (microphones, tables de mixage, périphériques audio, diagnostic et cause des défauts sonores, analyse artistique de bandes son) ;

- aux amoureux de la voix : lecteur/conteur et voix off (documentaires, films institutionnels, livres audio jeunesse) ;

- aux amoureux de la qualité sonore : analyse et validation de bandes son (polissage, recherche de défauts fins);

- aux formateurs et centres de formation : profitez de mes conseils en ingénierie pédagogique ;

- aux débutants en électronique : je fournis l'étincelle qui les aide à démarrer, et le carburant qui les aidera à se perfectionner ;

- aux écrivains et scénaristes débutants, qui souhaitent ajouter crédibilité et concision à leur texte ;



Mes principaux clients (professionnels et particuliers) :

- organismes de formation (intervention en écoles pour studio, radio, télé, cinéma, spectacle vivant) ;

- production audiovisuelle (voix off, recherche de défauts sonores) ;

- fabricants de matériels audio, musiciens, opérateurs du son (conception de systèmes audio, électronique et logiciels embarqués. Avec 25 ans d'expérience terrain, j'ai une bonne connaissance des principales causes de dysfonctionnement) ;

- concepteurs de supports pédagogiques (aide à l'élaboration des contenus) ;

- débutants en électronique (formation de base en analogique et numérique) ;



Mes qualités :

- je sais entendre les besoins ;

- je suis fin pédagogue ;

- j'aime le travail bien fait ;

- je sais dire non, quand je ne sais pas faire.



Expériences diverses :

- formateur / intervenant (3IS, ESIS, AFOMAV, DCA, TDF)

- installation, exploitation et maintenance d'équipements TV et Radio (studios et émetteurs FM) chez TDF (TéléDiffusion de France) ;

- animateur (radio et devant public) ;

- compositions musicales (plus de 300) et bandes son spectacles scolaires ;

- h