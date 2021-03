Rémy OLIVIER

Dynamique, motivé et professionnel, j'ai un bon sens du contact et j'aime les nouveaux challenge. Actuellement en poste de responsable d'agence et de plateforme logistique dans un négoce materiaux de 20 personnes, je maitrise mes missions de management, de ventes, de gestion, et de stock.

Intéressé depuis toujours dans le commerce, je m'investi à 200% dans mon travail et je le fais avec plaisir.

Après avoir découvert différents métiers en agroalimentaire et négoce materiaux, j'ai perfectionné mon sens du commerce chez un industriel en outillage en tant que commercial BtoB.

Aujourd'hui opérationnel sur des postes de management, je souhaite continuer dans cette voie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

INTERNET

Adobe Photoshop

ADOBE