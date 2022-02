Bienvenu,



Mon nom est Rémy VIVET et j'habite le sud de la France, où j'ai étudié les sciences pour comprendre le fonctionnement général du monde. Rapidement j'ai réalisé que je me passionnais dans la découverte de nouvelles cultures, vision de population et système de vie...en réalisant de nombreux voyages. Cela ma donné une grande capacité d'adaptation et de compréhension des demandes mondiales. En mon sens, ceci est devenu un critère essentiel pour être dans une bonne voie de progrès.

Depuis 2019, je découvre le plaisir d'être père et suis de retour en France, après une expérience internationale.



Dans ce blog vous pouvez constater mon expérience, qui présente de l'autonomie, est multidisciplinaire et fort en management. La plupart de mon travail est dans la qualité alimentaire, mais je souhaite me spécialiser dans le recyclage des déchets et notamment la méthanisation.

Je veux faire un travail qui peut aider à réduire notre pollution ou garantir la sûreté des personnes.



C'est un plaisir de vous rencontrer, en souhaitant pouvoir échanger d'avantage.



Sincèrement, Rémy.



Mes compétences :

Open office

PDF

Photoshop CS5

R statistique

Microsoft office 2007/2003

Méthanisation

Biotechnology

Biochemestry

Recherche

Gestion de projets

Esprit d'équipe

Motivateur

Diplomatie

Créativité

Autonomie

Adaptabilité

Esprit analytique

Fiabilité

Génie des Procédés

Persévérance

Environnement

Gestion de la qualité

Sens du contact

Audit interne

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Anglais

Normes Qualité

Audit qualité

Communication

Travail en équipe

Japonais

Relationnel

Management

SQL

Sécurité alimentaire

Biotechnologies

Microsoft Office

Qualité

Energies renouvelables