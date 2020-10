Rénato RODRIGUEZ

"Rien n'est plus contagieux que l'enthousiasme". Samuel Taylor



Partagez mon enthousiasme et mon sens naturel de la relation humaine.

Résolument orienté vers l'action, je suis réaliste, exigeant, logique et résolument optimiste. Doué d'un raisonnement analytique rapide, je saurai faire ressortir le meilleur afin de booster vos résultats. Je considère les difficultés comme des expériences précieuses afin de grandir et réussir plus encore.



Votre écoute participe à mes qualités de communicateur et de très bon présentateur. Rencontrons-nous afin de partager autour de nos solutions Print, Numériques et Cross médias



Mes compétences :

BtoB/BtoC

Commercial

Recrutement de commerciaux

Formation vente

Présentation d'offres devant un public

Communication

Commerce électronique

Benchmarking

ISO

CRM

Marketing

Coach

Impression numérique

Édition numérique