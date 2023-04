Renaud GOUDARD

Mes antécédents m’ont permis de voyager à travers le monde et de développer un sens du relationnel. Ma rigueur, mon esprit d’équipe et ma capacité d’adaptation à toutes situations sont mes atouts premiers.



Responsable depuis plusieurs années du secteur événementiel puis du secteur protection rapprochée, j’ai acquis une expérience professionnelle diversifiée.



Depuis plusieurs années, je me suis orienté vers le secteur de la sûreté, le conseil et l'audit.

Fort de plusieurs experiences dans des sociétes diversifiées par leurs activitées, j'ai acquis un regard large et aiguisé dans ce domaine. De ce fait,je saurai vous apporter la mise en pratique de corrections,conseils, et redaction des procedures sur les differents axes liés à ce vaste secteur.



Vous comprendrez que je ne renseigne pas mes clients et missions pour des raisons évidentes de confidentialité.



Mes compétences :

Audit

Cahier des charges

Evénementiel

Filature

PCS

Process

Protection rapprochée

Sécurité

Sureté