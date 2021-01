Renaud LE BEC

PHILIPS Lighting, Director Outdoor Product Marketing



Directeur marketing européen pour l’éclairage extérieur.

En charge d’une équipe multiculturelle de 10 chefs de produits et d’une assistante.







Enjeux : - assurer la croissance tout en maintenant la profitabilité d’une activité à cycle long

- préparer le portfolio aux changements de technologie disruptive liés aux Leds

- veille concurrentielle et technologique, roadmapping et définition des ressources R&D



Méthode : Marketing business to business avec un fort contenu produit, à la fois créatif et technologique

- Positionnements produit et lancements européens

- Catalogues, brochures, salons, sites inter et intranet

- Politique commerciale, prix nets



Planning stratégique, menaces et opportunités macro-économiques

Plan marketing et communication, campagnes européennes

Définition des objectifs AOP et suivi par pays

Acquisitions



Produit : Luminaires et candélabres dédiés à l’éclairage extérieur (routes, stades, centres-ville)



Réseau : Directions marketing des pays européens (UE 27 et Russie/Ukraine), et directions commerciales.



Cible : Prescripteurs (architectes, bureaux d’études), maîtres d’ouvrage (élus, collectivités locales),

Entreprises générales, installateurs, réseaux de distribution de matériel électrique (Rexel, Sonepar, Hagemayer)



Mes compétences :

Vente

Marketing

Innovation

Management

Communication

International